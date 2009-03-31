Бастовавших перевозчиков власти официально предупредили

Частных перевозчиков, которые устроили забастовку в Кировограде 18 февраля этого года, отказываясь возить пассажиров, городская власть наказала предупреждением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела труда и соцзащиты населения управления потребительского рынка, транспорта и связи Кировоградского горсовета Ольга ГОНТАР.

По ее словам, проверками установлено, что в тот день водители маршруток выполнили все формальные обязательства: прошли медицинскую проверку, получили разрешения на выезд.

«Перевозчики отрицают факт забастовки. Утром 18 февраля согласно договору с городским советом они вышли на маршруты, а дальше уже работал фактор улицы», - так объяснила О.ГОНТАР тот факт, что несколько сотен водителей маршруток отказывались брать пассажиров.

Она отметила, что в Кировограде работают 18 частных предприятий, которые осуществляют маршрутные перевозки.

«Если мы расторгнем с ними договоры, кто тогда будет возить горожан? Городская власть провела разъяснительную работу среди перевозчиков и предупредила о недопустимости подобных нарушений в будущем», - заметила О.ГОНТАР.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Кировограде перевозчики устроили однодневную забастовку, отказываясь возить пассажиров. Таким образом они протестовали против тарифа на проезд в сумме 1,25 грн., который вступил в действие после опротестования прокурором города решения исполкома повысить плату до 1,75 грн. На маршруты вышли, но не работали несколько сотен машин.

На следующий день горсовет создал специальную комиссию, которая должна была определить степень ответственности организаторов забастовки.

На сегодняшний день в городе действует временный тариф на проезд в маршрутных такси – 1,5 грн.