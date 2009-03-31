Повысить плату за базирование ЧФ предлагает Тернопольский облсовет

Тернопольский облсовет призвал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИНА принять меры для перехода с 1 июня 2009 года на рыночную форму оплаты за базирование в Крыму Черноморского флота России.

Соответствующее обращение, инициированное фракцией Украинской народной партии, принял Тернопольский областной совет сегодня во время сессионного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 81 депутат из 100 присутствующих в зале. Не голосовали представители Партии регионов. БЮТ не принимает участия в работе сессий. Всего в облсовете работает 120 депутатов.

В обращении депутаты указали, что соглашение об условиях базирования Черноморского флота предусматривает оплату Россией аренды баз в Крыму и что соглашение, заключенное еще в 1997 году, позволяет Украине с 2009 года установить оплату по рыночным ценам. По подсчетам представителей УНП, новая арендная плата будет приносить Украине по меньшей мере 2 млрд. долларов дополнительных поступлений ежегодно.

Поэтому депутаты Тернопольского облсовета предложили Верховной Раде внести соответствующие изменения в бюджет на 2009 год, правительству – обеспечить проведение Фондом государственного имущества полной инвентаризации земель и объектов, которые использует Черноморский флот России, и поручить Министерству иностранных дел провести переговоры с российской стороной об изменении условий базирования флота Российской Федерации в Крыму и переходе на рыночные цены. Депутаты в обращении также выразили убеждение, что “такой подход позволит нашему государству не только на равных вести дипломатический диалог, чувствовать себя равноправным партнером с Россией, которая уже давно перешла на язык рыночных цен, но и существенно увеличить в 2009 году поступления в бюджет”.