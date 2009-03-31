ВР повысила акциз на водку, спирт и ряд вин

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины ”О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 230 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим документом, в частности, повышаются ставки акцизного сбора на водочные напитки, ряд вин, спирт. Эта норма не касается натуральных вин марочных, вермутов и спирта, который используется в изготовлении лекарственных препаратов.

Кроме того, законом предусмотрено с 1 ноября 2009 года повысить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45,50,65 евро за 1000 кг), ввести ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Законом вводится единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта.