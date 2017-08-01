Украинская морская охрана задержала судно под флагом Белиза через заходы в порты Крыма (фото, видео)

Пограничники Одесского отряда морской охраны обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытых портов ВОТ Крыму еще одного иностранного судна заграничного следования. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Несмотря на то, что судно сменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные органы, пограничники тщательно отслеживали путь судна по уникальному идентификатору судна (ИМО).

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Теплоход SAN PORFYRIOS под флагом Белиза был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию.

По предварительным данным, судно под названием Sava Lake под флагом Панамы и тем самым ИМО, которое несет на борту тх SAN PORFYRIOS, неоднократно на протяжении 2014-2015 годов заходило во временно закрытые порты Автономной Республики Крым.

"На борту имеются документы, в которых зафиксированы неоднократные заходы SAN PORFYRIOS в закрытые порты АР Крым", - говорится в сообщении пограничников.

Один из помощников капитана дважды был в портах АР Крым на этом судне, а потому является нарушителем законодательства о ВОТУ, ему запрещено въезжать в Украину в течение 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 9 июня в Одесской области правоохранители задержали судно, которым незаконно переправляли людей в оккупированный Крым.