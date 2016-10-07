Дорогая "шутка": в Киеве суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривень за "минирование" самолета

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции, отметив, что пассажир самолета в состоянии алкогольного опьянения сообщил бортпроводнику, что в сумке товарища находится взрывное устройство.

"Соломенский районный суд в городе Киеве рассмотрел материалы уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. А затем, ссылаясь на ч. 1 ст. 69 (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) Уголовного кодекса Украины, злоумышленника приговорили к наказанию в виде штрафа в доход государства в пределах 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Поэтому такая шутка обойдется мужчине в 17 тысяч гривен", - отметили в полиции.

Как уточнили правоохранители, это происшествие произошло в мае 2016 года на территории аэропорта «Киев-Жуляны». Были эвакуированы более 150 человек. После этого самолет оттранспортировали в специально отведенное место, где взрывотехническая служба проверила салон и багажное отделение. Информация о заминировании не подтвердилась. Правоохранители задержали «минера».

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Обвиняемый, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, в суде полностью признал свою вину. Мужчина пояснил, что он многодетный отец, воспитывает ребенка с инвалидностью, а в тот день просто был пьян и решил пошутить, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 мая около 12.00 в полицию поступило сообщение, что заминирован самолет венгерской авиакомпании Wizz Air W67305 рейсом «Киев – Мемминген», который прилетел в аэропорт «Жуляны». На борту самолета находились около 160 человек.