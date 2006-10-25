Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточной части дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывистый.

Температура ночью 6-11° тепла, в Карпатах и Прикарпатье 2-7° тепла, днем 9-14°, в южной части местами 16-18°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

27-28 октября - переменная облачность. 27 октября без осадков, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье, а 28 октября в Украине, кроме южной части, небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 27 октября в восточной половине северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла (27 октября в западных, северных и центральных областях 1-6° тепла, в Карпатах и на Прикарпатье местами 0-3° мороза); днем 9-14° тепла (27 октября в западной, 28 октября в южной части 15-19°).

29 октября в восточных областях и южной части, днем и в западных областях временами небольшой и умеренный дождь. 30 октября в Украине, кроме восточной части, дожди, в северной половине местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-7° тепла (29 октября в северной половине, 30 октября в восточных областях от 2° мороза до 4° тепла), днем 29 октября 6-12° тепла, 30 октября 4-10° тепла.

В Киеве и области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 11-13°, по области ночью 6-11°, днем 9-14°.

27-28 октября - переменная облачность. 27 октября без осадков, 28 октября утром и днем небольшой дождь. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 27 октября 1-6° тепла, 28 октября 5-10° тепла; днем 9-14°.

29 октября без существенных осадков; 30 октября временами дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, 29 октября местами 0-2° мороза; днем 29 октября 6-11°, 30 октября 4-9° тепла.