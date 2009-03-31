У Кличко говорят, что с 1 апреля тарифы на ЖКУ в Киеве поднимут втрое

На ближайшей сессии Киевсовета Черновецкий планирует отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Отмена моратория – первый пункт проекта решения «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги». Дальше предлагается очередное ничем не обоснованное увеличение тарифов, которое, в условиях кризиса, особенно опасно для киевлян», - отметил депутат.

«Этим проектом решения предлагается увеличить существующие тарифы почти в 3 раза. В таких условиях уже с 1 апреля за двухкомнатную квартиру киевлянам ежемесячно придется платить в среднем 700 гривен, а за трехкомнатную – до 1000 гривен. При этом качество услуг никак не улучшится», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, нет никаких оснований для отмены моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов, а тем более – на увеличение стоимости услуг. «Мораторий должен быть продлен, а власти необходимо найти другие механизмы компенсации разницы между реальной стоимостью тарифов и экономически обоснованной. Это могут быть прозрачные земельные аукционы и привлечения инвестиций, но в любом случае не очередная «дойка» киевлян», - отметил депутат.

Согласно проекту решения «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги», тариф на холодное водоснабжение должен был составлять 2,54 гривни за 1 кубический метр (сейчас 0,94 гривни), на водоотвод холодной и горячей воды – 2,16 гривни за 1 кубический метр (сейчас 0,54 гривни), на централизованное отопление – 3,14 гривни за 1 квадратный метр (сейчас 1,60 гривни), на горячее водоснабжение (с учетом стоков) – 18,78 гривни за 1 кубический метр (сейчас 7,38 гривни).