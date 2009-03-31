Госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство изменится
07:33, 31 марта 2009Общество
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Президент подписал закон
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменения в статью 3 декрета Кабинета министров Украины “О государственной пошлине” относительно государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 3 декрета Кабинета министров Украины «О государственной пошлине».
Законом отменяются ранее установленные процентные ставки госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство и установлена уплата на уровне 2-х необлагаемых минимумов граждан.
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