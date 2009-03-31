Госпошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство изменится

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменения в статью 3 декрета Кабинета министров Украины “О государственной пошлине” относительно государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 3 декрета Кабинета министров Украины «О государственной пошлине».

Законом отменяются ранее установленные процентные ставки госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство и установлена уплата на уровне 2-х необлагаемых минимумов граждан.