В Минюсте будет действовать Служба внутреннего контроля

В Министерстве юстиции Украины будет реализован пилотный проект по созданию Службы внутреннего контроля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом 30 марта в ходе встречи с директором офиса по вопросам поддержки обвинения за границей, правовой помощи и подготовки Департамента юстиции США Карлом АЛЕКСАНДРОМ сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

По словам министра юстиции, пилотный проект является составляющей антикоррупционных мероприятий, которые сейчас разрабатываются в Украине.

Н.ОНИЩУК сообщил, что для реализации проекта изучался опыт западных демократических стран.

На службу, которая будет образована при Минюсте, предлагается возложить задачи по предотвращению совершения коррупционных правонарушений сотрудниками центрального аппарата Министерства юстиции; изучению и анализу корупциогенных рисков в деятельности министерства, подготовке предложений и рекомендаций относительно их устранения, осуществлению контроля над их выполнением; а также - обеспечение взаимодействия с контрольно-ревизионным отделом Министерства юстиции по анализу ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечению устранения нарушений финансовой дисциплины, осуществлению мер для возмещения нанесенных убытков и предотвращению финансовых нарушений в министерстве.

На сегодняшний день, сообщил Н.ОНИЩУК, рабочей группой разработан проект приказа Министерства юстиции “Об утверждении положения о Службе внутреннего контроля Министерства юстиции Украины”, которым предусматривается определить основные задания и полномочия службы в сфере противодействия коррупции в Министерстве юстиции.