Тимошенко объяснила отмену надбавки к ввозной пошлине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает политику протекционизма, которую сегодня, в условиях кризиса, пытаются использовать многие страны, поскольку таким образом они "закрывают себя от всего, чем живет мир".

Об этом она заявила в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

"Имейте ввиду: когда ставят в стране такой барьер, который импортный товар не может преодолеть, то в стране все подорожает, и другие страны будут действовать зеркально", - отметила премьер-министр.

Говоря в частности, о 13% надбавке к ввозной пошлине, действие которой Кабинет Министров отменил своим постановлением на все импортные товары, кроме холодильников и автомобилей (документ еще не вступил в силу, поскольку не опубликован - УНИАН), Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот шаг мог привести к повышению цен на импортные товары, ослаблению гривни и ответным шагам импортеров.

"Я не могу такую политику допустить. Чем больше открыт мир, тем больше конкуренция работает и больше сбалансированы цены для людей", - отметила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще.

По заявлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, действие 13% надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.