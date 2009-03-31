Ликвидировано подпольное производство дизтоплива

В Кривом Роге налоговые милиционеры выявили цех, где незаконно производилось дизельное топливо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Организовал подпольное производство 46-летний местный житель.

Подпольный цех, в котором нелегально работали 8 лиц, был расположен в лесополосе возле автодороги.

Производство топлива осуществлялось с помощью кустарного оборудования, мощность которого позволяла производить 500 тонн топлива в месяц.

Прокуратурой города Кривой Рог по факту нелегального производства возбуждено уголовное дело по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обыска в цехе было обнаружено и изъято оборудование, свыше 200 тонн готового дизтоплива и сырья, нескольких автоцистерн. Стоимость изъятого имущества составляет почти 2 млн. грн.