Тимошенко намерена выкупать проблемные банки в госсобственность

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ситуация в банковской сфере Украины начала стабилизироваться.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Сравнивая падение курса валют в странах Европы, она признала, что 57-процентное падение курса гривни - одно из самых больших по сравнению с 15-30-процентным падением других стран. Премьер-министр считает, что падение не должно было стать больше 25 процентов, а курс не спустился бы ниже 6,5 гривен за доллар без ошибок и злоупотреблений допущенных Национальным и коммерческими банками. Премьер в очередной раз подчеркнула, что это не сфера ответственности правительства, однако согласилась, что Кабмин все же может влиять на ситуацию.

«Но я хочу быть объективной по отношению к банкам. На сегодняшний день отток депозитов в марте минимизирован. Уже есть официальные статистические данные. О чем это говорит – что начала стабилизироваться национальная банковская система», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер признает, что есть отдельные банки, которые оказались в тяжелом состоянии.

«Правительство рассмотрит еще одну - двенадцатую - антикризисную программу: это выкуп таких банков в государственную собственность и их поддержка как государственной собственности путем увеличения капитала банков и отдача денег вкладчикам, которые сейчас эти деньги потеряли в этих банках. Такая программа очень тяжела для правительства, я хочу попробовать помочь этим людям, которые потеряли вклады в нескольких банках, где самая тяжелая ситуация», - сообщила глава правительства.