Выход Тигипко из состава акционеров СК "ТАС" носил технический характер

22:34, 30 марта 2009
Общество
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Комментарий к сообщению ГКЦБФР

Сергей ТИГИПКО остается конечным бенефициаром страховой компании «ТАС». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Комментируя информацию, обнародованную Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, о продаже ООО «Инвест-Сити» 10,0513% акций страховой компании, принадлежащих С.ТИГИПКО, в СК «ТАС» отметили: «Данная операция была осуществлена с целью консолидации активов в рамках инвестиционно-финансовой группы «ТАС» и является последовательным шагом на пути усовершенствования структуры управления группой. Операция имела исключительно технический характер и не повлияла на структуру собственности группы, конечным бенефициаром СК «ТАС» и всей инвестиционно-финансовой группы «ТАС» остается С.ТИГИПКО».

Также компания сообщает, что на протяжении 2009 года намерена провести ряд подобных мероприятий. Окончательное структурирование активов группы планируется завершить до конца 2009 года.

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