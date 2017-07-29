Украинцев нет среди пострадавших во время пожара в пятизвездочном отеле в Турции

Граждан Украины нет среди пострадавших во время пожара в пятизвездочном отеле в Турции, который произошел сегодня.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

«Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших во время пожара в отеле в #Турция», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПожар в гостинице в Турции: пострадали туристы, эвакуированы 400 человек

Как сообщал УНИАН, сильный пожар произошел сегодня утром в одном из пятизвездочных отелей в Турции, эвакуированы по меньшей мере 400 человек.

По данным телеканала A Haber, во время пожара пострадали как минимум четверо граждан России. По его данным, в нескольких разных больниц было доставлено 14 человек, среди которых четверо россиян и десять граждан Турции.