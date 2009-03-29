Почетный знак "100-летие Степана Бандеры" получат 237 прикарпатцев

Ивано-Франковский областной совет на своей 29-й сессии принял решение о награждении Почетным знаком отличия «100-летие со дня рождения Главного проводника ОУН Степана Бандеры» 237 прикарпатцев - участников национально-освободительной борьбы, участников создания украинского государства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского облсовета.

Представления о награждении Почетным знаком отличия в областной совет внесли районные станицы Братства ОУН-УПА.

Почетный знак отличия «100-летие со дня рождения Главного проводника ОУН Степана Бандеры» утвержден решением Ивано-Франковского областного совета 22 декабря 2008 года на основании представлений местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия со дня рождения главного проводника ОУН Степана Бандеры, ветеранских и общественных организаций области и «учитывая выводы» постоянно действующей комиссии облсовета по вопросам культуры, национального и духовного возрождения.

Изготовлено 500 знаков отличия. На Прикарпатье проживает 900 ветеранов УПА.