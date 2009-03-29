В Ивано-Франковске презентована "Летопись УПА"

В Ивано-Франковске сегодня торжественно презентовали книги издательства «Летопись УПА».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация прошла в помещении Народного дома Ивано-Франковского областного общества «Просвита» имени Тараса Шевченко.

Началась презентация с клипа об Украинской повстанческой армии. Заместитель председателя ВО «Свобода» Александр СЫЧ на презентации отметил, что «Летопись УПА» призвана активизировать украинскую молодежь к защите украинства. По его словам, наибольшей опасностью для современной независимой Украины являются «разочарование и пессимизм людей». А.СЫЧ подчеркнул, что издательство «Летопись УПА» уже десятки лет «издает историю УПА».

В свою очередь председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ сообщил, что в настоящее время на Прикарпатье осталось всего 900 участников УПА, а 16,5 тысяч погибли за Украину. «Мы не хотим от государства никаких льгот, - сказал Ф.ВОЛОДИМИРСКИЙ. – Мы проживем за мизерную пенсию. Но мы добиваемся справедливости – признания нас борцами за независимость во Второй мировой войне. Мне 85 лет, и я хочу умереть в Украине, за которую погибали наши побратимы».

На презентации выступил с историческим докладом ученый из Львова Николай ПОСИВНИЧ. «Летопись УПА» - это самый полный сборник фактов о героической борьбе ОУН-УПА”, - сказал он.

Справка УНИАН. “Летопись УПА” - серийное книжное издание. Его задача – опубликовать, в соответствии с источниками, документы и материалы из истории УПА. Каждый том или группа томов Летописи посвящены отдельным темам и имеют название. В частности, 45-й том Летописи посвящен 100-летию со дня рождения командира УПА Романа Шухевича.

Основоположниками этого издания стали воины УПА, которые в результате Большого рейда 1947-49 гг. оказались в Западной Европе, а затем - в Северной Америке.