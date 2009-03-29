Россия начала поставки сжиженного газа в Японию

Первая плановая партия российского сжиженного природного газа, произведенного в рамках проекта "Сахалин-2", отгружена с завода на специализированное судно-газовоз Energy Frontier. Вышедшее из порта Пригородное судно с 145 тыс. куб. м СПГ взяло курс на Токийский залив, говорится в сообщении Sakhalin Energy. Эта партия СПГ предназначена для двух основных покупателей сахалинского газа - компаний Tokyo Gas и Tokyo Electric, сообщил главный исполнительный директор компании Sakhalin Energy Иэн Крейг.

В феврале 2009г. консорциум Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") запустил на Сахалине завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 9,6 млн т., напоминает РосБизнесКонсалтинг.