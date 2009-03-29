Всех желающих накормят 10-метровым тортом в Херсоне

Десятиметровый торт планируют приготовить кондитеры к 65-летию создания Херсонской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации.

Торт планируется раздать всем желающим на площади перед киноконцертным залом «Юбилейный», где в воскресенье пройдет торжественный концерт по случаю 65-летия со дня создания Херсонской области.

Также желающим представится возможность ознакомиться с произведениями местных мастеров декоративно-прикладного искусства, приобрести семена, цветы, саженцы. В это время фольклорные коллективы края будут развлекать гостей на площади перед «Юбилейным».

Справка УНИАН. Херсонская область создана указом президиума Верховного Совета УССР 30 марта 1944 года. До этого Херсонская губерния, как административное структурное подразделение, существовала с 1803 по 1920 годы.

Нынешняя территория области составляет 28,5 тысяч квадратных километров, или 4,7% общей площади территории Украины. Площадь Херсонской области почти соответствует площадям таких государств, как Албания, Армения, Белиз, Бельгия, Гаити, Македония, Руанда, Соломоновы острова.