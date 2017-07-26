В День Независимости на экраны выйдет документальный фильм "Україна. Повернення своєї історії"

Создатели документального исторического фильма «Україна. Повернення своєї історії», премьера которого состоится ко Дню Независимости на телеканале «1+1», исследовали древние княжеские печати. Уникальные артефакты открыли малоизвестные широкой аудитории факты о внешности князей, письменности и документообороте в Киевской Руси.

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В специально отстроенной студии в Киеве автор фильма «Україна. Повернення своєї історії» Аким Галимов вместе с кандидатом исторических наук Александром Алферовым и доктором исторических наук Мирославом Волощуком исследовали княжеские печати Ярослава Мудрого и его семьи, трех сыновей и двух внуков, - князей Изяслава, Всеволода, Святослава, Владимира Мономаха и Ярополка. Уникальные артефакты тысячелетней давности позволяют установить, как на самом деле выглядели эти выдающиеся правители и переосмыслить то, как их представляли ранее. Например, в советское время и особенно во времена Российской империи князей изображали с длинными бородами, хотя они носили усы.



«Для исследователей истории печати - это как янтарь, который миллионы лет хранил ценную информацию. В то время, когда исторические, особенно летописные источники часто переписывались, могли иметь редакторов и даже заказчиков, на печатях фиксировались факты: княжеский титул, княжеский портрет, династическое имя или имя, данное при крещении», - говорит Александр Алферов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины.

Печати также разбивают миф о том, что древние русичи не умели читать и писать. Свинцовые печати, которые прикреплялись к княжеским документам, подтверждают, что письменность была очень развитой, а документооборот - невероятно интенсивным.

«Когда держишь такую ​​вещь в руках, история будто оживает, будто переносишься на тысячу лет назад. Представьте, эти печати мог держать сам Ярослав Мудрый, или кто-то из его сыновей, или внуков. Своими руками! Необычайные ощущения ... надеюсь, мы сможем передать их и нашим зрителям», - рассказывает автор фильма Аким Галимов.



Над производством фильма работает творческая группа «1+1 Продакшн» под руководством Виктории Лезиной. Режиссер - Дарья Сарычева. Авторы сценария - Аким Галимов, Руслан Шарипов, Оксана Иванченко. Оператор-постановщик - Маркиян Канюка. Исполнительный продюсер - Владимир Андриюк.Напомним, первая часть фильма «Україна. Повернення своєї історії», презентованная ​​в прошлом году к 25-й годовщине Независимости Украины, получила премию «Телетриумф» в номинации «Документальный фильм/цикл». Лента призвана развенчать мифы и вернуть украинцам настоящую историю. Во второй части проекта авторы фильма взялись расследовать тайну исчезновения останков представителей княжеской династии Рюриковичей из большинства их захоронений. Также одной из главных сюжетных линий фильма станет попытка воссоздать истинное лицо великого киевского князя Ярослава Мудрого. С этой целью создатели фильма попытаются разыскать и исследовать кости Рюриковичей, оставшиеся на территории Украины. Съемки фильма проходили во Львове, Луцке, Черновцах, Чернигове, Переяславе, Киеве, Владимире-Волынском, а также в Ватикане, Копенгагене и Москве.