"Застрявшие" на Крите украинские туристы совершили посадку на самолет в Киев - МИД
Состоялась посадка пассажиров на самолет, задержка была по техническим причинам.
Украинские туристы, которые двое суток не могли вылететь из аэропорта греческого города Ираклион (остров Крит), уже совершили посадку на самолет в Киев.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
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"По информации консула, только что состоялась посадка на самолет пассажиров. Задержка была по техническим причинам", - сказал Кирилич.
Как сообщали украинские туристы в социальной сети Facebook, из аэропорта Ираклиона в Украину не могли вылететь около двухсот украинских граждан.
Все они были пассажирами авиакомпании WindRose, которая не смогла доставить их в Киев из-за поломки самолета. Рейс был запланирован на утро 25 июля.