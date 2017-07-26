"Застрявшие" на Крите украинские туристы совершили посадку на самолет в Киев - МИД

Украинские туристы, которые двое суток не могли вылететь из аэропорта греческого города Ираклион (остров Крит), уже совершили посадку на самолет в Киев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"По информации консула, только что состоялась посадка на самолет пассажиров. Задержка была по техническим причинам", - сказал Кирилич.

Как сообщали украинские туристы в социальной сети Facebook, из аэропорта Ираклиона в Украину не могли вылететь около двухсот украинских граждан.

Все они были пассажирами авиакомпании WindRose, которая не смогла доставить их в Киев из-за поломки самолета. Рейс был запланирован на утро 25 июля.