Тимошенко назвала самое страшное преступление за последние 10 лет

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает за привлечение к ответственности лиц, которые договорились о поставках российского газа в Украину через компанию «РосУкрЭнерго». Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде после встречи с членами Всеукраинского совета церквей.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что украинские национальные интересы “грубо “сдали” в начале 2006 года, когда были подписаны соглашения с компанией «РосУкрЭнерго» о поставках российского газа. Таким образом, были разорваны связи между стоимостью транзита российского газа через территорию Украины и получением нашим государством российского газа. «Тот, кто это сделал, будет отвечать перед народом Украины и перед законом, потому что такого преступления за последние 10 лет не было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что сразу после прихода БЮТ к власти будут названы фамилии этих лиц. По ее убеждению, сегодня нет разницы 130 или 95 долларов за тысячу кубометров газа платит Украина за газ, поскольку были преданы украинские национальные интересы в энергетической сфере.

Также она пообещала, что в ближайшее время проведет пресс-конференцию, посвященную «утрате украинской газотранспортной системы».

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года «Нафтогаз Украины», «Газпром» и «РосУкрЭнерго» подписали соглашение о поставках газа в Украину. Появление «РосУкрЭнерго» в качестве поставщика газа в Украину вызвало множество нареканий в украинском политикуме в связи с обвинениями в непрозрачности деятельности этой компании.

Ранее лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что, по ее данным, отношение к «РосУкрЭнерго» имеют экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий БОЙКО (на данный момент – министр топлива и энергетики Украины – УНИАН), первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Игорь ВОРОНИН и бизнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ.