В Коростенском районе на базе сельхозпредприятия "Доброе Поле" состоялось празднование зажинок

На Житомирщине в селе Сушки Коростенского района на базе сельхозпредприятия «Доброе Поле» состоялось празднование зажинок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, участие в празднике «Первый сноп» приняли жители села, руководители сельхозпредприятий района и представители районной власти.

«Для нас за честь возродить традицию празднования зажинок на Коростенщине. Думаю, что наше начинание в следующем году продолжат мои коллеги из других хозяйств района. Приятно, что в празднике и в его организации приняли участие местные жители, такие мероприятия объединяют людей», – отметил на празднике директор местного ООО «Доброе Поле» Владимир Тарасенко.

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Руководство района совместно с аграриями и жителями села сделали первый укос ржи. После этого гости посмотрели концерт.

Сельхозпредприятие «Доброе Поле» обрабатывает более 500 га земли, выращивает традиционные полесские культуры: рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречку и травы, которые необходимы для откорма десятков голов скота.

«Доброе Поле» сформировало собственный парк агротехники, создало новые рабочие места, помогает общине и сельском совете. К 130-летию в школе создали Музей истории села Сушки», - отмечают в облгосадминистрации.

Напомним, на Житомирщине продолжаются жатва. Аграрии планируют собрать урожай зерновых не ниже прошлогоднего.