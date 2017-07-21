Замена утонувшему "Лиману": Россия отправила следить за учениями "Си Бриз" новый разведчик (фото)

В этом году за международными учениями "Си Бриз-2017" следит разведывательный корабль РФ ССВ-201 "Приазовье". Он заменил "Лиман", утонувший в марте этого года у берегов Турции, передает "Думская".

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На прошлогоднем "Си Бризе" за ордером кораблей следили сразу два разведчика агрессора - "Лиман" и "Экватор". Однако "Лиман" не дожил до следующего "Си Бриза".

Сегодня многонациональная эскадра проводила маневрирование с многократными перестроениями. "Приазовье" находился в нескольких милях и неусыпно отслеживал все действия ордера. Судя по количеству антенн, этот соглядатай имеет на борту самую современную аппаратуру.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля российское разведывательное судно "Лиман" ушло на дно Черного моря. Причиной стало столкновение с судном "Ашот", которое перевозило скот.