"Вспомнили трагедию Linkin Park": группа THE HARDKISS показала черно-белый клип на песню "Журавли" (видео)
14:31, 21 июля 2017Общество
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В ролике только вокалистка Юлия Санина с гитарой и босиком, а также горы.
Украинская группа THE HARDKISS порадовал поклонников черно-белым видео на песню "Журавли".
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Клип группа обнародовала на своей официальной странице на YouTube. В ролике только вокалистка Юлия Санина с гитарой и босиком, а также горы.
В комментариях положительно оценивают новую песню, а также вспоминают о самоубийстве фронтмена Linkin Park.
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