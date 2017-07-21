"Вспомнили трагедию Linkin Park": группа THE HARDKISS показала черно-белый клип на песню "Журавли" (видео)

Украинская группа THE HARDKISS порадовал поклонников черно-белым видео на песню "Журавли".

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Клип группа обнародовала на своей официальной странице на YouTube. В ролике только вокалистка Юлия Санина с гитарой и босиком, а также горы.

В комментариях положительно оценивают новую песню, а также вспоминают о самоубийстве фронтмена Linkin Park.