В Ивано-Франковске выбрасывают на улицу... суд

Ивано-Франковский окружной административный суд вчера получил письмо-предупреждение от владельца помещений, которые арендует суд, о досрочном прекращении договора аренды и с требованием в 10-дневной срок освободить указанные помещения.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковского окружного административного суда Петр ЧЕРЕПИЙ в официальном заявлении в адрес председателя правления „Международная Лига защиты прав граждан Украины” Эдуарда БАГИРОВА, текст которого передан в УНИАН.

В частности, в обращении говорится, что с 3 апреля 2009 года Ивано-Франковский окружной административный суд будет вынужден прекратить проведение судебных заседаний на неопределенный срок.

В своем заявлении председатель суда просит содействовать Э.БАГИРОВА выделению помещения в Ивано-Франковске по ул. Василианок, 48, для размещения Ивано-Франковского окружного административного суда.

П.ЧЕРЕПИЙ обращает внимание правозащитника на то, что суд не имеет собственного помещения и в течение двух лет арендует его у частной коммерческой структуры в Ивано-Франковске по ул. Шевченко, 47.

В интервью корреспонденту УНИАН правозащитник Э.БАГИРОВ сказал, что отсутствие помещений и рабочих мест для судей Ивано-Франковского окружного административного суда не только посягает на независимость судей, гарантированную статьями 126, 129 Конституции Украины и статьями 3, 11 Закона Украины „О статусе судей”, но и лишает судей права на труд, гарантированный статьей 43 Конституции Украины.

«Вынужденное прекращение проведения Ивано-Франковским окружным административным судом судебных заседаний на неопределенный срок нарушает право граждан Украины на защиту судом их прав и свобод, гарантированную статьей 55 Конституции Украины», - отметил Э.БАГИРОВ.

По данным П.ЧЕРЕПИЯ, на рассмотрении судей Ивано-Франковского окружного административного суда находится свыше 7 тыс. административных дел по искам граждан Украины - жителей Ивано-Франковской области.