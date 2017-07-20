В Киеве чтят память журналиста Шеремета, которого убили год назад (видео)

На месте гибели журналиста Павла Шеремета, на пересечении улиц Хмельницкого и Франко в Киеве проходит чествование его памяти. После завершения траурных мероприятий на месте трагедии участники акции шествием пройдут к зданию СБУ, Администрации президента и Министерства внутренних дел и потребуют расследовать убийство журналиста.

Читайте такжеЛуценко признал, что в деле Шеремета нет серьезного прогрессаКак передает корреспондент УНИАН, люди несут цветы и зажигают свечи. Посол США также пришла положить цветы на место, где убили Шеремета. На улице играет музыка, которую любил Шеремет. Почтить память журналиста пришли его друзья и коллеги, а также неравнодушные люди.

12 июля международная организация «Комитет защиты журналистов» в своем отчете раскритиковала расследование убийства Шеремета и заявила, что оно вызывает больше вопросов, чем ответов, спустя почти год после убийства.

Недавно в интервью Радио Свобода генеральный прокурор Юрий Луценко заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста.

Как сообщал УНИАН, Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинские власти квалифицировали гибель журналиста как умышленное убийство. К настоящему времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет.

10 мая этого года журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм об убийстве Павла Шеремета. Авторы фильма-расследования «Убийство Павла» заявляют, что им удалось разоблачить детали, на которые официальное следствие не обратило внимание.