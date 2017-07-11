Порошенко: правоохранительные органы должны публично отчитываться о результатах следствия по делу Шеремета

Президент Петр Порошенко провел встречу с семьей журналиста Павла Шеремета и представителями международной организации "Комитет защиты журналистов". Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко отметил, что, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Шеремета.

Читайте такжеЛуценко признал, что в деле Шеремета нет серьезного прогрессаГлава государства заверил, что готов сделать все от него зависящее для полного расследования.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

21 июня в полиции сообщили, что по делу об убийстве Шеремета допрошены более 3000 человек. По данным полиции, отрабатывается ряд версий относительно мотивов совершения преступления, "а именно: профессиональная деятельность потерпевшего за пределами Украины и в Украине; дестабилизация ситуации в государстве; конфликтные ситуации в личной жизни потерпевшего: родственные и интимные отношения, ситуативные конфликты на бытовом уровне, коммерческого и финансового характера; ошибка в объекте преступления, в том числе подготовка убийства владельца издания "Украинской правды" Алены Притулы ". В ходе следствия в 14 стран мира направлены ходатайства об оказании международной правовой помощи, в ходе выполнения которых правоохранительными органами в пределах компетенции проводятся необходимые процессуальные действия.