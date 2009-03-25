7 лет тюрьмы за 17 угнанных «Ланосов»

В Запорожье суд приговорил к 7 годам лишения свободы членов межрегиональной организованной преступной группы на протяжении двух лет осуществлявших угоны автомобилей на территории Запорожской области и их перепродажу в других регионах Украины.

Как рассказала УНИАН старший прокурор отдела Запорожской облпрокуратуры Алиса АВРАМЕНКО, «в состав организованной преступной группы, входило 4 человека – 2 жителя Запорожского региона и 2 – Николаевской области, которые специализировались на завладении автомобилями «Ланос» и их перепродаже».

По словам А.АВРАМЕНКО, в ходе досудебного следствия была установлена причастность членов преступной группы к завладению 17 автомобилями.

«Угонялись исключительно автомобили «Ланос», т.к. один из членов ОПГ, непосредственно осуществлявший угоны, «специализировался» именно на этом автомобиле и мог без проблем не только открыть и завести его без ключа, но и отключить все виды сигнализации устанавливаемые на «Ланос». По словам членов группы, при выборе автомобилей «под угон» свою роль играло так же то, что именно «Ланосы» было легче всего впоследствии реализовать», - сообщила А.АВРАМЕНКО.

По ее словам, все угнанные автомобили имели минимальный пробег, и продавались в Николаевскую и Одесскую области, откуда, скорее всего, уже перепродавались далее.

«Учитывая повторность совершения преступлений, тот факт, что действиями подсудимых потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб, а так же тот факт, что 2 из членов группы ранее уже были судимы за аналогичные преступления местный суд ленинского района Запорожья приговорил участников ОПГ к реальной мере наказания – лишению свободы сроком на 7 лет», - сообщила А.АВРАМЕНКО.