Фрегат ВМС США зашел в порт Севастополя

Фрегат ВМС США «Klakring» прибыл сегодня утром с дружественным визитом в порт Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита, которая сейчас совместно уточняется представителями командования корабля и командования Военно-Морских Сил Украины, предусмотрен, в частности, протокольный визит командира корабля к командующему украинскими ВМС адмиралу Игорю ТЕНЮХУ. Американских моряков ожидает также культурная программа, в частности, ознакомление с историческими местами региона.

Как сообщили агентству в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации, в руководстве исполнительной ветви власти города сегодня также ожидают протокольный визит командования корабля, а завтра - визит в городскую государственную администрацию Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Уильяма ТЕЙЛОРА. Также завтра планируется встреча руководства городского совета с послом У.ТЕЙЛОРОМ.

Приход корабля сопровождался акцией протеста со стороны ряда политических сил города, в частности, на площади Нахимова и на Графской пристани собралось несколько десятков активистов местных организаций ПСПУ, Партии регионов и «Русского блока».

Визит американского корабля продлится три дня, до утра 28 марта. Ранее фрегат «Klakring» посетил с визитом порт болгарского города Варна, в планах также визит в порт Батуми (Грузия).

В этом году это первый визит американского корабля в Севастополь.