Проблемные банки: хроника событий

"Дело" продолжает следить за банками, испытывающими финансовые проблемы.

Банк регионального развития

Вчера НБУ ввел временную администрацию сроком на 1 год в Банк регионального развития (БРР). Кроме того, введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов (в том числе и вкладчиков) сроком на шесть месяцев (до 23 сентября 2009 года). Временным администратором назначен Андрей Яцура.

Вчера счета всех клиентов Банка регионального развития были временно заблокированы. «В связи с введением временной администрации банк не осуществляет никаких платежей — ни через банкоматы, ни в кассе. Может быть, что-то изменится завтра, когда администратор издаст какие-то распоряжения», — говорят сотрудницы финучреждения.

На начало февраля 2009 года депозитный портфель физлиц БРР составлял 503,7 миллиона гривен, депозиты юридических лиц — 280,5 миллиона гривен. Напомним, 23 февраля в БРР был введен куратор Нацбанка.

«Киев»

С 23 марта временным администратором банка «Киев» назначен Виктор Мироненко. Назначенный 9 февраля Анатолий Степаненко освобожден от занимаемой должности. Причиной отстранения от дел Степаненко НБУ называет его длительную болезнь — проработать временным администратором он успел всего пару недель и впоследствии был госпитализирован. Остальное время банком руководил исполняющий обязанности администратора Владимир Пономарь, который на днях скоропостижно скончался. Новый временный администратор банка «Киев» Виктор Мироненко уже имеет опыт работы на подобной должности.

16 марта этого года его назначили администратором в Родовид Банк, однако уже через два дня сняли с должности из-за того, что у Мироненко в этом финучреждении был открыт депозит.

"Финансы и Кредит"

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинги банка "Финансы и Кредит" с уровня B1/B2/E+/Aa3.ua до уровня Caa2/E/B3.ua. Понижение рейтингов "Финансы и Кредит" Moody`s объясняет тем, что банк не рассчитался в установленные сроки по привлеченному ранее синдицированному кредиту на 70 млн. долларов и намерен реструктуризировать данный заем.

Также на внеочередном общем собрании акционеров банка "Финансы и кредит" принято решение о передаче государству и инвесторам 50% +1 акции банка. Окончательное решение о вхождении государства в акционерный капитал банка "Финансы и кредит" будет приниматься Кабинетом министров Украины после вынесения соответствующего заключения о необходимости увеличения уставного капитала банка Нацбанком.