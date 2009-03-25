Коммунальные тарифы в Киеве все-таки повысятся?
08:59, 25 марта 2009Общество
1587 0
"Все только начинается"
Коммунальные тарифы в Киеве все-таки повысятся. Мэрия столицы уже договорилась с центральной властью о повышении на 50 процентов, пишут «Факты».
Для юридических лиц новые цены будут действовать уже с апреля. А жителям столицы дают отсрочку. Платежки с новыми цифрами киевляне получат в начале лета.
Это не последняя волна повышения коммунальных тарифов, подчеркивают в мэрии. Все только начинается. Однако власть не будет спешить брать больше денег за услуги коммунальщиков - подождет пока экономика страны стабилизируется и киевляне начнут хорошо зарабатывать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter