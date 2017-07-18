В сети появились первые кадры украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" (видео)

Создатели украинского 3D-мультфильма "Мавка. Лесная песня" презентовали первый тизер. Премьера двухминутного ролика состоялась в рамках летнего кинорынка Одесского международного кинофестиваля.

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В основе сюжета – драма-феерия Леси Украинки. Над сценарием мультфильма работали фольклористы из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и этнографы Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". Они помогают съемочной группе визуально точно передать древние украинские обряды, мифы и легенды.

Саундтрек к мультфильму создала известная украинская фолк-группа "ДахаБраха".

Проект "Мавка. Лесная песня" год назад выиграл конкурс Госкино и получил финансовую поддержку от государства. Премьера анимационной картины запланирована на конец 2019 года.