Германии нужно 10 лет на то, чтобы восстановить экономику страны

Германии потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику страны. Такое мнение выразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, такие шаги, как национализация крупных компаний, должны быть временными и полностью сойти на нет после того, как кризис удастся взять под контроль.

А.Меркель также уточнила, что налогоплательщики должны получить назад все, что вложили для спасения экономической системы, передает Associated Press.

18 февраля с.г. правительство Германии одобрило новый закон о немецких банках, который позволит государству национализировать банки, больше всего пострадавшие от экономического кризиса, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Прежде чем этот закон вступит в силу, он должен быть одобрен обеими палатами немецкого парламента. В случае одобрения законопроекта правительство получит право до 30 июня с.г. взять под контроль банки, прибегнувшие к помощи федерального бюджета.

Предполагается, что одним из первых под контроль государства будет взят мюнхенский Hypo Real Estate, на поддержку которого в 2008г. правительство Германии уже выделило 52 млрд евро.