Сторонник "русского мира": в Хмельницкой области задержали администратора сообщества "ХНР" в соцсети (видео)

В Хмельницкой области СБУ разоблачила противоправную деятельность сторонника «русского мира», который создал в социальной сети «ВКонтакте» группу «Хмельницкая народная республика».

«Житель Хмельницкой области, ранее неоднократно судимый, намеревался присоединиться к боевикам на территории ОРДЛО. Чтобы привлечь к себе внимание главарей незаконных вооруженных формирований, он создал виртуальный сепаратистский проект в социальной сети», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что деятельность злоумышленника и функционирования сепаратистской группы в интернете приостановлено.

Как сообщал УНИАН ранее, правоохранители отпустили боевика по прозвищу «Абрек», которого вчера, 16 июля, задержали в Дружковке. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук. «Задержан, но не арестован, а отпущен на волю!», - написал он.