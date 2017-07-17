Задержанного боевика "Абрека" отпустили на волю - нардеп

Правоохранители отпустили боевика по прозвищу «Абрек», которого вчера, 16 июля, задержали в Дружковке. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук.

«Задержан, но не арестован, а отпущен на волю!», - написал он.

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Парламентарий сообщил, что 33-летнего боевика зовут Денис Бочаров. Он в 2014 году вместе со своим товарищем отправился в оккупированный Донецк, где присоединился к террористам.

«Сперва «Абрек» Бочаров воевал в составе Славянского батальона, который базировался в Моспино, с осени был переведен в Фащовку, а потом в Никишино, где в течение 10 дней принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских вооруженных сил. После этого перешел в батальон «Восток» и в его составе воевал в Песках», - написал Мосийчук.

Как сообщал УНИАН ранее, в Дружковке полицейские задержали боевика, который воевал в 5 бандформуваннях.

С 2014 года мужчина находился в рядах 1-го Славянского батальона, «Восхода», «Оплота», казачьем формировании, а закончил службу в «армии ДНР». 33-летний экс-боевик с позывным «Абрек» был обнаружен в результате усиленного патрулирования города, проводится в выходные дни.