Спасатели МЧС ликвидировали утечку хлора
Баллон находился во дворе частного дома
В городе Снежное (Донецкая область), во дворе одного из частных домов спасатели ликвидировали утечку из протекающего 30-литрового баллона с жидким хлором.
Как сообщили в Центре пропаганды МЧС Украины в Донецкой области, вчера в 12.57 на пульт связи службы спасения «101» города Снежное поступило сообщение о том, что во дворе частного жилого дома поселка Шахты №2 из металлического баллона происходит утечка желто-зеленой жидкости с неприятным запахом.
К месту происшествия была направлена мобильная оперативная группа Снежнянского городского отдела МЧС и пожарная автоцистерна 48-й самостоятельной государственной пожарной части.
По прибытии спасатели установили, что из баллона емкостью 30 литров происходит утечка остатков жидкого хлора. Они осадили образовавшееся облако водой и поместили баллон в бочку с водой.
От Главного управления МЧС Украины в Донецкой области привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.