Спасатели МЧС ликвидировали утечку хлора

В городе Снежное (Донецкая область), во дворе одного из частных домов спасатели ликвидировали утечку из протекающего 30-литрового баллона с жидким хлором.

Как сообщили в Центре пропаганды МЧС Украины в Донецкой области, вчера в 12.57 на пульт связи службы спасения «101» города Снежное поступило сообщение о том, что во дворе частного жилого дома поселка Шахты №2 из металлического баллона происходит утечка желто-зеленой жидкости с неприятным запахом.

К месту происшествия была направлена мобильная оперативная группа Снежнянского городского отдела МЧС и пожарная автоцистерна 48-й самостоятельной государственной пожарной части.

По прибытии спасатели установили, что из баллона емкостью 30 литров происходит утечка остатков жидкого хлора. Они осадили образовавшееся облако водой и поместили баллон в бочку с водой.

От Главного управления МЧС Украины в Донецкой области привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы техники.