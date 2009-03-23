Дикие гуси погибли в Харьковской области

22 марта на территории Краснопавловского (Княжеского) водохранилища Лозовского района Харьковской области обнаружено значительное количество погибших диких гусей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины со ссылкой на сообщение Главного управления ветеринарной медицины в Харьковской области.

Согласно сообщению, для установления причин падежа птицы на место выехали специалисты регионального управления ветеринарной медицины и представители Государственной лаборатории ветеринарной медицины, а также научные работники.

Был отобран патматериал 25 погибших гусей и направлен для исследования на инфекционные заболевания (в том числе на высокопатогенный грипп птицы) и отравления в областную государственную лабораторию ветмедицины и в Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветсанэкспертизы.

По результатам лабораторных исследований в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветсанэкспертизы, в доставленных пробах вирус птичьего гриппа не обнаружен.

Отмечается, что при проведении патологоанатомического рассечения погибшей птицы обнаружено значительное количество зерна кукурузы в пищеводе, мышечном желудке. Установлено воспаление в толстом отделе кишечника. Отобраны пробы кукурузы из желудков погибшей птицы и с полей вокруг водоема и направлены в областную государственную лабораторию ветмедицины и в Институт экспериментальной и клинической ветмедицины для исследования на токсичность.

На выездном заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение утилизировать погибшую птицу путем сожжения. По состоянию на 10.00 23 марта было сожжено 517 голов погибшей птицы, а на 16.00 обнаружены и утилизированы еще 552 трупа диких гусей.

Госветслужба выставила вокруг водохранилища ветеринарно-милицейские посты, осуществляется постоянный мониторинг ситуации в районе.