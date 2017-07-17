Абитуриентам, которые не могут зарегистрировать электронный кабинет, разрешили подавать бумажные заявления

Министерство образования и науки разрешило подавать заявления в вузы в бумажной форме тем поступающим, которые не могут по техническим причинам создать электронные кабинеты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, соответствующее письмо МОН было разослано руководителям всех высших учебных заведений Украины.

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Так, с 15 июля 2017 года поступающие могут подать заявление и документы в бумажной форме, если в присутствии представителя приемной комиссии вуза будет проверена невозможность создания электронного кабинета. По результатам рабочего дня приемная комиссия вуза должна отправлять в ГП «ИнфоРесурс» таблицу установленного образца с данным поступающих.

"Решение было принято, прежде всего, для того, чтобы заявления успели подать те абитуриенты, которые уже сейчас должны проходить творческие конкурсы. Потому что из-за введения нового программного обеспечения с усиленными требованиями к идентификации поступающих в настоящее время происходят отдельные случаи отказа в регистрации электронных кабинетов, связанные с различиями в регистрационных данных", - сообщили в МОН.

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В ведомстве также подчеркнули, что возможность подачи бумажных заявлений распространяется только на тех абитуриентов, которые в силу несовпадения в системе не могут зарегистрировать электронные кабинеты.

По информации ГП «ИнфоРесурс», сейчас в системе ЕГЭБО уже создано 137 тыс. 748 электронных кабинетов поступающих. Зарегистрировано 563 тыс. 463 заявления абитуриентов о допуске к участию в конкурсе, из которых в электронной форме подано 348 тыс. 819 заявлений.