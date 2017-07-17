"Квартирный вопрос" - это традиционно один из самых острых проблемных вопросов для каждой семьи.

Решение которой, то есть приобретение собственного жилья, обустройство семейного гнездышка, является первоочередной и жизненно необходимой задачей.

Рынок Киева и Киевской области в настоящее время насыщен предложениями от застройщиков. Квартиры предлагают на любой вкус и финансовые возможности.

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Для человека, который решилась на покупку жилья учесть очень важно все преимущества и недостатки будущего дома, местности где она будет находиться, инфраструктуры. Всем хочется, чтобы будущий жизненное пространство было максимально комфортным и воплощал мечту о собственную надежную и тихую гавань, где можно отдохнуть от бурной, полного стрессами профессиональной жизни.

Одна из основных современных тенденций на рынке недвижимости Киевской области - это увеличение продаж жилья в пригороде Киева. Все больше людей отдают предпочтение именно городам - сателлитам столицы. И причина здесь не только в значительно меньшей цене за квадратный метр (даже на окраинах Киева цены значительно выше) хотя это тоже, разумеется, очень важный фактор.

В 5-ти километрах от Киева расположен очень уютный город со вкусным названием, которая во многом соответствует самому духу - Вишневое. Этот город сочетает в себе тихий замедленный темп с гармоничной, домашней атмосферой и все возможные инфраструктурные и развлекательные элементы столицы. Здесь есть все для отдыха и развития в безопасной уютной и чистой среде. Вишневое - город духовности. В городе много религиозных учреждений различных конфессий и это придает ощущение тепла и добра, чтобы это почувствовать стоит просто прогуляться по улицам.

В городе начинается строительство нового жилого комплекса, который будет сочетать в себе социальную направленность с инновационными технологиями и дизайном. Этот ЖК будет максимально соответствовать духу города Вишневое, станет неотъемлемой его частью, дополнит атмосферу города своей важной частью. И название соответствующее - "Атмосфера". Находиться будет на улице Европейской.

Жилой комплекс "Атмосфера" - это не только технологически совершенный и целостный проект, а в первую очередь проект ориентирован на потребности людей.

Атмосфера на территории построит собственный детский сад и начальную школу.

Это то, что очень часто забывают делать другие застройщики, создавая тем самым определенное напряжение, ведь количество семей с детьми растет, а садов и школ не увеличивается.

Создание необходимой, удобной инфраструктуры в пределах ЖК Атмосфера является приоритетной задачей для застройщика. Жилой комплекс будет закрытого типа с круглосуточной охраной. Это все для того, чтобы создать настоящую атмосферу уюта и развития, атмосферу в которую хочется окунуться после тяжелого рабочего дня, атмосферу, где безопасно и комфортно.

ЖК Атмосфера безусловно обещает стать жемчужиной Вишневого.