В Одессе установлен рекорд Украины по самому длинному "паровозику" из людей

В Одессе в воскресенье, 16 июля, установлен рекорд Украины по самому длинному "паровозику", составленному из людей.

Как передает корреспондент УНИАН, национальный рекорд "Самый длинный паровозик, составленный из людей" зафиксирован вчера вечером в центре города – на Думской площади, возле здания мэрии. Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины.

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Люди собрались на Думской площади, где организаторы их сосчитали и поделили на "вагоны". В общей сложности 226 человек поделились почти на 20 "вагонов". После фиксации рекорда "вагоны", выстроившись друг за другом, отправились по Приморскому бульвару к памятнику Дюку де Ришелье – Потемкинской лестнице.

Люди шли, положив руку на плечо впереди идущему, изображая паровоз. Двигалась колонна под аккомпанемент духового оркестра. Музыканты исполняли одесские мелодии, в частности, "Семь сорок", "Ах, Одесса" и пр. Многие участники во время движения "паровоза" танцевали.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Одессы, акция посвящена 137-летию со дня запуска в городе первого парового трамвая. В мероприятии мог принять участие любой желающий.