В Одессе шоколадный человек установил рекорд

В Одессе во время празднования Всемирного дня шоколада сегодня установлен рекорд Украины по изготовлению самой высокой шоколадной композиции.

Как передает корреспондент УНИАН, во вторник в историческом центре города, на улице Ришельевской, зарегистрирован новый Национальный рекорд Украины – «Самая высокая шоколадная композиция».

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Она представляет собой фигуру мужчины, «одетого» в белую футболку и поварской колпак, черный фартук, коричневые брюки, на ногах – черные кроссовки с белой подошвой. В руках – глобус, выполненный в натуральном цвете (оттенки синего и бежевого).

Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины Дмитрием Яицким. Соответствующий сертификат вручен шефу-шоколатье одной из мастерских шоколада Руслану Громаковскому, являющемуся автором идеи и создателем композиции.

Композиция олицетворяет кондитера. В руке он держит глобус - символ 45 стран, в которых уже «попробовали одесский шоколад».

Высота изваяния – 2 метра и 4 см. Как отметил шеф-шоколатье, на изготовление, которое заняло порядка 80 дней, ушло около 40 кг бельгийского шоколада.

Громаковский рассказал, что композиция состоит исключительно из шоколада, без применения какой-либо крепежной арматуры.

«Все сделано исключительно из шоколада. Все - ручная работа», - подчеркнул Громаковский.

Всех пришедших посмотреть на рекорд организаторы угощают сладостями, проводят бесплатные мастер-классы и пр.

Справка УНИАН. С 1995 года 11 июля по инициативе французских шоколатье отмечают World Chocolate Day — Всемирный день шоколада.