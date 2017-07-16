Больницы Ровенщины получили 18 новых автомобилей скорой помощи

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения и Всемирного банка больницы в Ровенской области получили 18 новых быстрых, сообщила на своей странице в Facebook в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она также сообщила, что до 2020 года в рамках программы Улучшение охраны здоровья на службе у людей планируется реконструкция 105 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

"Благодаря совместным усилиям на этой неделе мы передали 18 новых машин скорой помощи Ровенской области. 16 для районных больниц и по одной для областной и городской клинической больницы. Это позволит быстрее и качественнее оказывать помощь в случаях, когда время идет на минуты", - сообщила Супрун.