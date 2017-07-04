Amnesty International выдвинула требования боевикам "ДНР" в связи с исчезновением в Донецке журналиста Асеева

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призывает контролируемых Россией боевиков "ДНР" раскрыть местонахождение пропавшего в Донецке журналиста Станислава Асеева.

Об этом сообщили в представительстве организации в Киеве.

В частности, отмечается, что Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками "ДНР". Семья и друзья пропавшего журналиста опасаются, что он был задержан так называемой «властью» и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор нет достоверной информации о его судьбе и местонахождении.

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Правозащитники отмечают, что Асеев работает под псевдонимом, описывая повседневную жизнь на оккупированной территории. Последний раз он говорил с семьей по телефону 2 июня, сообщив, что подъезжает к Донецку и посетит родственников на следующий день, однако так и не приехал. Родственники обнаружили в его квартире очевидные следы обыска.

"Мы требуем от так называемой «власти» ДНР раскрыть местонахождение Станислава Асеева, и не допустить применения к нему пыток или иного жестокого обращения", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В организации отмечают, что для незаконного «Министерства государственной безопасности» «ДНР» является обычной практикой 30-дневные аресты лиц, подозреваемых в нелояльности к боевикам или "подрывной" деятельности, и содержание их без связи с внешним миром. В этой связи сказано, что, как правило, 30-дневные сроки содержания под стражей постоянно продлевают, и человек остается лишенным возможности контактировать со своей семьей или адвокатом.

Также Amnesty International призывает требовать от псевдообразования "ДНР" немедленно прекратить практику произвольных задержаний гражданских лиц и другие нарушения прав человека членами подконтрольных ей сил, включая пытки и другие виды жестокого обращения.