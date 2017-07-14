В Житомирской области в этом году планируют отремонтировать почти 500 километров дорог - ОГА

20:56, 14 июля 2017
Общество
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За 358,4 млн грн в области планируют реализовать 99 проектов дорожной инфраструктуры.

Запланировано реализовать 99 проектов дорожной инфраструктуры / Фото УНИАН

На Житомирщине в этом году планируют отремонтировать почти 500 километров дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Игоря Гундича.

По его словам, 358,4 млн грн сможет получить Житомирская область от перевыполнения сбора таможенных платежей в 2017 году. Эта сумма предусмотрена на строительство, реконструкцию и ремонт около 500 км автомобильных дорог в рамках эксперимента по финансовому обеспечению реализации мер по развитию автомобильных дорог общего пользования.

Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады Украины согласовал 12 июля перечень дорог, которые будут отремонтированы в 2017 году., Отметил Гундич. «2017 - год дорог. Мы должны сделать все, чтобы этот лозунг заработало в реалиях. Поэтому впервые в этом году мы планируем направить 358,4 млн.грн. за счет перевыполнения сбора таможенных платежей на капитальный и текущий ремонт дорог в области. Подчеркиваю: контроль будет жесткий и с последующими экспертизами качества», - цитирует главу ОГА пресс-служба облгосадминистрации.

Также руководитель области подчеркнул, что с 2017 вводится комплексный подход и при реализации объектов ДФРР и во время ремонтов дорог. «К списку дорог, которые будут отремонтированы в 2017 году, в первую очередь включили дороги, которые ведут к опорным школ и других объектов, чтобы подвоз детей был безопасным. Если создаем современную, утепленную и с новыми технологиями школу, покупаем для нее автобус, то и дороги должны быть надлежащего уровня. Если беремся за дело - надо доводить ее до конца», - сказал Гундич.

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По его данным, за 358,4 млн грн в области планируют реализовать 99 проектов дорожной инфраструктуры. Из них на 44 объектах планируется провести текущий средний ремонт (305,1 млн грн), на 14 - капитальный ремонт (45,1 млн грн) и на 41 - изготовить проектно-сметную документацию (8,2 млн грн).

«Средства на ремонт, реконструкцию и строительство дорог - это 50% суммы перевыполнения сбора таможенных платежей», - отмечают в облгосадминистарции.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине продолжаются работы по строительству Северного обхода Житомира, а также проводится ремонт отдельного участка дорожного покрытия на так называемом Южном обходе этого областного центра.

С полным перечнем объектов, которые планируют отремонтировать за указанные средства, можно ознакомиться на сайте Житомирской ОГА.

Как сообщал УНИАН, Днепропетровский облсовет дополнительно выделил 251 миллион на ремонт дорог.

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Теги: #дороги Житомирщины