СБУ обезвредила банду фальшивомонетчиков, печатавших доллары на полиграфкомбинате во Львове

Служба безопасности Украины разоблачила группу фальшивомонетчиков, которая занималась высококачественной печатью банкнот номиналом 50 и 100 долларов США с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Два организатора аферы были задержаны тернопольским управлением СБУ. При этом местное издание "20 минут" сообщает, что сама типография находилась во Львове.

Правоохранители провели 15 обысков в квартирах и офисах дельцов. Изъяты банкноты с признаками подделки, а также оборудование и расходные материалы для изготовления фальшивок: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр, компьютерная техника и тому подобное.

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На станки и оборудование полиграфического комбината, которые использовались фальшивомонетчиками, наложен арест. По предварительной оценке специалистов, удалось предотвратить попаданию в открытый оборот валюты на 6 миллионов долларов США.

Открыто уголовное производство по ст. 199 (изготовление поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в США рабочий застрял внутри банкомата.