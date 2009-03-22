В больнице умер автонарушитель, расстрелявший 4 полицейских

По уточненным данным, погоня за нарушителем дорожных правил в Калифорнии стоила жизни трем полицейским и самому лихачу

По уточненным данным, погоня за нарушителем правил дорожного движения (ПДД) в американском штате Калифорния стоила жизни трем полицейским и самому преступнику, передает Associated Press. Все они скончались в больнице.

Инцидент произошел в г.Окленд, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Ранее сообщалось, что водитель открыл стрельбу по полицейским, которые пытались его остановить за нарушение ПДД. В результате два стража порядка получили ранения. Затем за нарушителем началась погоня, все дороги в восточной части города были блокированы. Во время преследования он стал отстреливаться и ранил еще двоих полицейских. Лихача удалось остановить только тогда, когда он был ранен.