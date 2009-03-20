В Германии начинается Фестиваль украинского кино

С 20 по 24 марта 2009 года в Германии будет проходить Фестиваль украинского кино.

В рамках Фестиваля Дни украинского кино впервые пройдут в Кельне, Висбадене и Мюнхене, сообщили УНИАН в пресс-службе компании Nemiroff.

Зрителям Германии будет представлена программа из семи полнометражных и сборника короткометражных фильмов: картин украинской киноклассики и современных работ.

Откроет Фестиваль 20 марта фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков» - одна из самых ярких картин украинской классики.

На протяжении последующих четырех дней общественности Кельна будут представлены фильмы: 21 марта - «Два в одном» (Кира МУРАТОВА), «Кастинг» (Александр ШАПИРО), 22 марта - «Владыка Андрей» (Лесь ЯНЧУК), Сборник короткометражных лент 2006-2009 годов, 23 марта - «Маленькая жизнь» (Александр ЖОВНА), «Сафо» (Роберт КРОМБИ) и 24 марта - «Райские птицы» (Роман БАЛАЯН), «Тени забытых предков».

После каждого сеанса организаторы Дней украинского кино будут проводить короткие творческие встречи авторов со зрителями, на которых каждый желающий сможет подробнее ознакомиться с украинским киноискусством, узнать о его истории, наследстве, новинках и др.

Ключевым фильмом программы станет показ 22 марта картины С.БУКОВСКОГО о Голодоморе 1932-33 годов - «Живые». В этом году эта кинолента была представлена на Европейском кинорынке в рамках кинофестиваля "Берлинале-2009" и вызвала особый интерес зрителей и кинокритиков разных стран.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Украинский кинофонд вместе с Nemiroff провели Дни украинского кино в Польше и во Франции, а также способствовали участию украинского кино в ведущих мировых кинофорумах (Канский кинофестиваль, Berlinale, Московский международный Кинофестиваль).