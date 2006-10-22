При досмотре ”Жигулей” милиционеры нашли в багажнике женщину

В Москве милиционеры при досмотре автомашины "Жигули" обнаружили в багажнике женщину, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах города.

"Потерпевшая, 1951 года рождения, рассказала милиционерам, что ее похитили с целью завладения квартирой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека), прокуратура проводит расследование.

"Подозреваемый в похищении арестован", - отметил источник.