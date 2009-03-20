ЕС даст Украине 2,718 млн. евро
Для усиления финансового сектора
Европейский Союз выделит 2,718 млн. евро для усиления украинского финансового сектора.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, соответствующий проект («Усиление сектора финансовых услуг Украины») будет осуществлен в Украине в течение 2 лет.
Минфин является бенефициаром и одним из реципиентов данного проекта.
Проект реализовывается с целью учреждения всесторонней национальной стратегии развития сбалансированного сектора финансовых услуг; для изучения текущей ситуации и разработки предложений относительно улучшения деления полномочий в формировании политики, регуляции и надсмотра в финансовом секторе; внедрения ряда приоритетных направлений национальной стратегии развития сбалансированного финсектора Украины.