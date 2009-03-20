Парламент решил поддержать национальную кинематографию

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О кинематографии" (относительно государственной поддержки производства национальных фильмов).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятиезаконопроекта проголосовал 381 народный депутат из 430 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О кинематографии" будет способствовать привлечению дополнительных средств в кинематографию с целью существенного увеличения производства национальных фильмов, создания условий для наполнения отечественного кинотелевидеорынка конкурентоспособными национальными фильмами.

Законопроектом уточняется термин «национальный фильм» и определяется порядок финансового, хозяйственного, налогового и таможенного регулирования деятельности субъектов кинематографии.